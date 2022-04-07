Меган Маркл вирішила присвоїти собі слово, якому понад 470 років

Слово Archetypes увійшло в англійську мову приблизно в 1540-х роках і має латинське та грецьке походження.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Дружина принца Гаррі Меган Маркл намагається зареєструвати торгову марку під назвою Archetypes (архетипи) для свого подкасту на Spotify, повідомляє The Mirror.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Минулого місяця герцогиня Сассекська від імені компанії Archewell Audio подала заявку на використання цього слова у Відомство США з патентів і товарних знаків. Воно співзвучне з ім'ям її сина Арчі, і колишня акторка хоче зробити це слово авторською власністю.

Слово "архетип" вперше увійшло до англійської мови приблизно у 1540-х роках і має латинське та грецьке походження. Проте Меган хоче "привласнити" слово, яке використовується "в галузях культурного ставлення до жінок і стереотипів, з якими стикаються жінки", – і враховує довгий список товарів і послуг. До цього переліку увійшли підкасти, телевізійні програми, DVD, компакт-диски та розважальні сервіси, що транслюються через супутникове та кабельне телебачення, а також глобальні комп'ютерні мережі, інтернет, бездротові пристрої, мобільні програми, телевізійні приставки, вебтрансляції та потокове телебачення і мультимедіа.

Проте експерти впевнені, що Меган може зіткнутися з проблемами багатьох інших компаній, які вже використовують слово Archetypes. Наприклад, у США вже є фірма, яка виробляє засоби для чищення та засоби догляду за шкірою.

Подкаст Archetypes Маркл планує запустити вже цього літа. В ефірі вона розмовлятиме з істориками, експертами та жінками на тему шаблонів, стереотипів тощо. У тизер-трейлері герцогиня повідомила, що її проєкт створено, щоб "аналізувати, досліджувати та скидати ярлики, які намагаються стримувати жінок" через розмови з іншими жінками.

З того часу, як Гаррі та Меган уклали вигідну угоду зі Spotify на $25 млн, минуло вже півтора роки, проте досі не було зроблено практично нічого із запланованого контенту, крім одного випуску й одного трейлера. Але навіть цей випуск вийшов після скандалу, що вибухнув.

Громадський резонанс і невдоволення призвели до того, що Гаррі та Меган вирішили все ж таки надалі дотримуватися умов контракту і забезпечити наповнення подкасту.