Появились первые фото и детали со свадьбы Кортни Кардашьян

Пару венчал двойник Элвиса Пресли.

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Накануне стало известно о тайной свадьбе Кортни Кардашьян с ее бойфрендом, Трэвисом Баркером, после церемонии награждения премией "Грэмми-2022". О деталях торжества в Лас-Вегасе сообщает издание People. Снимками со свадьбы делятся молодожены в своих соцсетях.

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[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в Лас-Вегасе. Фото: kourtneykardash [ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в Лас-Вегасе. Фото: kourtneykardash

Как известно, старшая из клана Кардашьян и барабанщик группы Blink 182 решили пожениться спонтанно, прямо во время церемонии награждения "Грэмми-2022". А инициатором идеи стал жених, на что Кортни не сразу согласилась.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в Лас-Вегасе

Отмечается, что пару венчал двойник Элвиса Пресли. А настоящая церемония бракосочетания планируется ближе к концу 2022 года. Это была не формальная женитьба, а просто вечеринка для близких друзей. А свидетельства о браке, как отмечалось ранее, у пары на руках не было.

[ + – ] Венчал пару двойник Элвиса Пресли

Также поползли слухи о беременности Кортни, поскольку на мероприятие она пришла в приталенном костюме, подчеркнувшем округленный живот. Однако на данный момент официальных подтверждений или опровержений от пары нет.

Ранее Фокус писал о тайной женитьбе Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера после церемонии "Грэмми-2022".

Напомним, костюм певца Джастина Бибера, в котором он вышел на красную дорожку "Грэмми-2022", стал мемом в Сети.