Появились первые фото и детали со свадьбы Кортни Кардашьян
Пару венчал двойник Элвиса Пресли.
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Накануне стало известно о тайной свадьбе Кортни Кардашьян с ее бойфрендом, Трэвисом Баркером, после церемонии награждения премией "Грэмми-2022". О деталях торжества в Лас-Вегасе сообщает издание People. Снимками со свадьбы делятся молодожены в своих соцсетях.
Как известно, старшая из клана Кардашьян и барабанщик группы Blink 182 решили пожениться спонтанно, прямо во время церемонии награждения "Грэмми-2022". А инициатором идеи стал жених, на что Кортни не сразу согласилась.
Отмечается, что пару венчал двойник Элвиса Пресли. А настоящая церемония бракосочетания планируется ближе к концу 2022 года. Это была не формальная женитьба, а просто вечеринка для близких друзей. А свидетельства о браке, как отмечалось ранее, у пары на руках не было.
Также поползли слухи о беременности Кортни, поскольку на мероприятие она пришла в приталенном костюме, подчеркнувшем округленный живот. Однако на данный момент официальных подтверждений или опровержений от пары нет.
Ранее Фокус писал о тайной женитьбе Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера после церемонии "Грэмми-2022".
Напомним, костюм певца Джастина Бибера, в котором он вышел на красную дорожку "Грэмми-2022", стал мемом в Сети.