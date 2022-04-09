З'явилися перші фото та деталі з весілля Кортні Кардаш'ян

Пару вінчав двійник Елвіса Преслі.

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Напередодні стало відомо про таємне весілля Кортні Кардаш'ян з її бойфрендом, Тревісом Баркером, після церемонії нагородження премією "Греммі-2022". Про деталі церемонії у Лас-Вегасі повідомляє видання People. Знімками з торжества діляться молодята у своїх соцмережах.

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[ + – ] Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер одружилися у Лас-Вегасі. Фото: kourtneykardash [ + – ] Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер одружилися у Лас-Вегасі. Фото: kourtneykardash

Як відомо, старша з клану Кардаш'ян та барабанщик гурту Blink 182 вирішили одружитися спонтанно, прямо під час церемонії нагородження "Греммі-2022". А ініціатором ідеї став наречений, на що Кортні не одразу погодилася.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер одружилися у Лас-Вегасі

Зазначається, що пару вінчав двійник Елвіса Преслі. А справжня церемонія одруження планується ближче до кінця 2022 року. То ж це було не формальне одруження, а просто вечірка для близьких друзів. А свідоцтва про одруження, як зазначалося раніше, у пари на руках не було.

[ + – ] Вінчав пару двійник Елвіса Преслі

Також поповзли чутки про вагітність Кортні, оскільки на захід вона прийшла в приталеному костюмі, який підкреслив округлений живіт. Проте наразі офіційних підтверджень чи спростувань від пари немає.

Раніше Фокус писав про таємне одруження Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера після церемонії "Греммі-2022".

Нагадаємо, костюм співака Джастіна Бібера, у якому він вийшов на червону доріжку "Греммі-2022", став мемом у мережі.