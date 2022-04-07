Россияне останутся без электронных книг о Гарри Поттере

Решение принято правообладателем, мотивы которого он не объяснил. Купить электронные книги в России можно будет только до 8 апреля.

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Серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг в переводе Марии Спивак с 8 апреля больше не будет доступна в электронном виде для россиян, сообщает "Сплетник" со ссылкой на заявление крупнейших библиотек электронных книг в России "ЛитРес" и MyBook.

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Такое решение принято правообладателем, мотивы которого он не объяснял.

"К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии в "ЛитРес" до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте "ЛитРес" или в любой другой читалке", – говорится в заявлении.

В MyBook отметили, что функция дочитывания книг о Гарри Поттере может быть выключена в любой момент по инициативе правообладателя

В библиотеках также сообщили, что как долго будут недоступны упомянутые книги, информации нет, а переговоры об их возвращении будут продолжены.

Что касается бумажных книг, то они, как и раньше, будут продаваться и переиздаваться на территории России.

Отметим, что автор "поттерианы" Джоан Роулинг осудила российского президента Владимира Путина за развязанную в Украине войну. Когда тот, критикуя "отмену" российской культуры на Западе, поставил в пример британку, которую захейтили в Сети за ее высказывания о трансгендерах, она ответила:

"Критика западной культуры отмены, возможно, не лучше всего сделана теми, кто в настоящее время убивает мирных жителей за преступление сопротивления или кто сажает в тюрьму и отравляет своих критиков".

Более того, Роулинг собрала более миллиона долларов для помощи украинским детям, пострадавшим от войны.

Среди других писателей, поддержавших украинцев, – и "король ужасов" Стивен Кинг. Он неоднократно публиковал посты на тему войны против России, а также отказался издавать в этой стране свои книги.