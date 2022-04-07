Росіяни залишаться без електронних книг про Гаррі Поттера

Рішення прийнято правовласником, мотиви якого він не пояснив. Купити електронні книги в Росії можна буде лише до 8 квітня.

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Серія книг про Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг у перекладі Марії Співак із 8 квітня більше не буде доступна в електронному вигляді для росіян, повідомляє "Пліткар" із посиланням на заяву найбільших бібліотек електронних книг у Росії "ЛітРес" і MyBook.

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Таке рішення ухвалено правовласником, мотиви якого він не пояснював.

"На жаль, ми не можемо вплинути на рішення правовласника. Але ви можете купити книги серії в "ЛітРес" до п'ятниці включно. Тоді файли книг назавжди залишаться з вами, їх можна буде читати в додатку та на сайті "ЛітРес" або в будь-якій іншій читалці", – йдеться в заяві.

У MyBook зазначили, що функція дочитування книг про Гаррі Поттера може бути вимкнена будь-якої миті з ініціативи правовласника.

У бібліотеках також повідомили, що, як довго будуть недоступні згадані книги, інформації немає, а переговори про їхнє повернення будуть продовжені.

Що стосується паперових книг, то вони, як і раніше, продаватимуться та перевидаватимуться на території Росії.

Зазначимо, що авторка "поттеріани" Джоан Роулінг засудила президента Володимира Путіна за розв'язану в Україні війну. Коли той, критикуючи "скасування" російської культури на Заході, поставив у приклад британку, яку захейтили в мережі за її висловлювання про трансгендерних людей, вона відповіла:

"Критика західної культури скасування, можливо, не найкраще зроблена тими, хто нині вбиває мирних жителів за злочин опору або хто садить у в'язницю та отруює своїх критиків".

Крім того, Роулінг зібрала понад мільйон доларів для допомоги українським дітям, які постраждали від війни.

Серед інших письменників, котрі підтримали українців, і "король жахів" Стівен Кінг. Він неодноразово публікував пости на тему війни проти Росії, а також відмовився видавати в цій країні свої книги.