В Сети раскритиковали внешность дочери Мадонны
Девушка известна своей пропагандой бодипозитива.
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Дочь певицы Мадонны, Лурдес Марию Леон, раскритиковали в Сети. Об этом пишет RD.
Это произошло после обнародования снимков с фотосессии рекламного кампейна общей коллекции Calvin Klein и бренда Palace. Одной из моделей рекламной кампании стала 25-летняя дочь Мадонны – Лурдес Мария Леон. Девушка известна своими бодипозитивными взглядами и эпатированием публики.
На очередной фотосессии она также продемонстрировала свое естественное тело без эпиляции. Пользователям Сети не понравились снимки. Они раскритиковали внешность дочери поп-дивы.
"Какая гадость", "Никому не интересно смотреть на твои волосатые подмышки" и т.д. — комментируют фото пользователи.
Поскольку комментарии на странице Лурдес закрыты, то пользователи Сети засыпали гневными комментариями аккаунт бренда Calvin Klein, на что администраторы ответили, что они будут удалять агрессивные комментарии, а особенно активных хейтеров они будут блокировать.
Отец девушки — кубинец Карлос Леон, мужчина высокого роста и яркой внешности. Он расстался с поп-дивой спустя семь месяцев после рождения Лурдес, однако продолжал поддерживать их
Напомним, 25-летняя Лурдес Леон снялась в фотосессии для рекламного кампейна новой коллекции откровенного нижнего белья бренда певицы Рианны.
Также Фокус писал о еще одной провокационной фотосессии дочери Мадонны, после чего она закрыла комментарии в соцсетях.