В Сети раскритиковали внешность дочери Мадонны

Девушка известна своей пропагандой бодипозитива.

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Дочь певицы Мадонны, Лурдес Марию Леон, раскритиковали в Сети. Об этом пишет RD.

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Это произошло после обнародования снимков с фотосессии рекламного кампейна общей коллекции Calvin Klein и бренда Palace. Одной из моделей рекламной кампании стала 25-летняя дочь Мадонны – Лурдес Мария Леон. Девушка известна своими бодипозитивными взглядами и эпатированием публики.

На очередной фотосессии она также продемонстрировала свое естественное тело без эпиляции. Пользователям Сети не понравились снимки. Они раскритиковали внешность дочери поп-дивы.

[ + – ] Модели нового рекламного кампейна общей коллекции Calvin Klein и Palace

"Какая гадость", "Никому не интересно смотреть на твои волосатые подмышки" и т.д. — комментируют фото пользователи.

[ + – ] Лурдес Леон в новой фотосессии демонстрирует свой бодипозитив

Поскольку комментарии на странице Лурдес закрыты, то пользователи Сети засыпали гневными комментариями аккаунт бренда Calvin Klein, на что администраторы ответили, что они будут удалять агрессивные комментарии, а особенно активных хейтеров они будут блокировать.

[ + – ] Администраторы Instagram-страницы бренда Calvin Klein предупредили, что удаляют агрессивные комментарии

Отец девушки — кубинец Карлос Леон, мужчина высокого роста и яркой внешности. Он расстался с поп-дивой спустя семь месяцев после рождения Лурдес, однако продолжал поддерживать их

Напомним, 25-летняя Лурдес Леон снялась в фотосессии для рекламного кампейна новой коллекции откровенного нижнего белья бренда певицы Рианны.

Также Фокус писал о еще одной провокационной фотосессии дочери Мадонны, после чего она закрыла комментарии в соцсетях.