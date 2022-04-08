У мережі розкритикували зовнішність доньки Мадонни
Дівчина відома своєю пропагандою бодіпозитиву.
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Доньку Мадонни, Лурдес Марію Леон, розкритикували в мережі. Про це пише RD.
Це сталося після оприлюднення знімків з фотосесії рекламного кампейну спільної колекції Calvin Klein і бренду Palace. Однією з моделей рекламної кампанії стала 25-річна донька Мадонни — Лурдес Марія Леон. Дівчина відома своїми бодіпозитивними поглядами й епатуванням публіки.
Тож на черговій фотосесії вона також продемонструвала своє природне тіло без епіляції. Користувачам мережі не сподобалися такі знімки. Вони розкритикували зовнішність доньки поп-діви.
"Яка гидота", "Нікому не цікаво дивитися на твої волосаті пахви" тощо — коментують фото користувачі.
Оскільки коментарі на сторінці Лурдес закриті, то користувачі мережі засипали гнівними коментарями акаунт бренду Calvin Klein, на що адміністратори відповіли, що вони видалятимуть агресивні коментарі, а особливо активних хейтерів вони блокуватимуть.
Зазначимо, що батьком дівчини є кубинець Карлос Леон, чоловік високого зросту та яскравої зовнішності. Він розлучився з поп-дівою через сім місяців після народження дочки, проте продовжував підтримувати їх.
Нагадаємо, 25-річна Лурдес Леон знялася у фотосесії для рекламного кампейну нової колекції відвертої спідньої білизни бренду співачки Ріанни.
Також Фокус писав про ще одну провокативну фотосесію доньки Мадонни, після чого вона закрила коментарі в соцмережах.