Режиссер "Властелина колец" и "Хоббита" Питер Джексон вошел в клуб миллиардеров Forbes

Прорыву в ряды миллиардеров поспособствовала продажа студии по созданию спецэффектов WETA.

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61-летний режиссер и продюсер Питер Джексон попал в список самых богатых людей мира по версии Forbes, сообщает Variety Australia. Состояние новозеландца, известного тем, что он снял невероятно успешные франшизы фильмов "Властелин колец" и "Хоббит", оценивается в $1,5 млрд. Это позволило занять ему 1929-е место в списке самых богатых людей мира.

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Ключом к тому, чтобы Джексон стал миллиардером, послужила продажа студии WETA в Веллингтоне, принадлежащей лауреату премии "Оскар", в прошлом году за $975 млн. Джексон и его 63-летная партнерша Фрэн Уолш владели 60% доли в компании, разрабатывающей спецэффекты, прежде чем продать ее гиганту 3D-игр Unity Software.

Создатели WETA внесли свой вклад в создание некоторых из самых успешных в мире фильмов и телешоу за последние 20 лет, включая перезагрузку "Планеты обезьян", "Игру престолов" HBO и "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Начав свою карьеру в 1980-х годах с малобюджетных фильмов, снятых по выходным, Джексон тесно сотрудничал с Уолш, которая написала большинство его проектов.

Собственная кассовая карьера Джексона впечатляет, и он занимает третье место среди самых успешных режиссеров всех времен, а его фильмы собрали более 8,6 миллиардов австралийских долларов по всему миру ($6,5 млрд).

Новозеландец, который всегда работал в Веллингтоне, получил в 2004 году три премии "Оскар", в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру ("Властелин колец: Возвращение короля"). Его самые известные фильмы включают римейк 2005 года классического "Кинг-Конга" 1933 года, трилогию "Властелин колец" (2001-2003) и трилогию "Хоббит" (2012-2014).

С его легкой руки карьера 18-летней британской актрисы Кейт Уинслет пошла в гору после того, как он снял ее в первой главной роли в фильме "Небесные создания" в 1994 году.

В 2014-м Джексон получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Напомним, Питер Джексон анонсировал документальный фильм о легендарной британской группе The Beatles. В кино войдет видео, снятое в 1969 году.