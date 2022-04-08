Режисер "Володаря кілець" та "Гобіта" Пітер Джексон увійшов до клубу мільярдерів Forbes

Прориву до лав мільярдерів сприяв продаж студії зі створення спецефектів WETA.

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61-річний режисер та продюсер Пітер Джексон потрапив до списку найбагатших людей світу за версією Forbes, повідомляє Variety Australia. Статки новозеландця, відомого тим, що він зняв неймовірно успішні франшизи фільмів "Володар кілець" та "Гобіт", оцінюють в $1,5 млрд. Це дозволило зайняти йому 1929-е місце у списку найбагатших людей світу.

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Ключем до того, щоб Джексон став мільярдером, послужив продаж студії WETA у Веллінгтоні, що належить лауреату премії "Оскар", минулого року за $975 млн. Джексон та його 63-річна партнерка Френ Волш володіли 60% частки в компанії, що розробляє спецефекти, перед тим, як продати її гіганту 3D-ігор Unity Software.

Творці WETA зробили свій внесок у створення деяких із найуспішніших у світі фільмів та телешоу за останні 20 років, включаючи перезавантаження "Планети мавп", "Гру престолів" HBO та "Аватара" Джеймса Кемерона.

Почавши свою кар'єру в 1980-х роках з малобюджетних фільмів, знятих у вихідні, Джексон тісно співпрацював з Волш, яка написала більшість його проєктів.

Власна касова кар'єра Джексона вражає, і він посідає третє місце серед найуспішніших режисерів усіх часів, а його фільми зібрали понад 8,6 мільярда австралійських доларів по всьому світу ($6,5 млрд).

Новозеландець, який завжди працював у Веллінгтоні, отримав у 2004 році три премії "Оскар", зокрема за найкращий фільм та найкращу режисуру ("Володар кілець: Повернення короля"). Його найвідоміші фільми включають римейк 2005 класичного "Кінг-Конга" 1933, трилогію "Володар кілець" (2001-2003) і трилогію "Гобіт" (2012-2014).

З його легкої руки кар'єра 18-річної британської актриси Кейт Вінслет пішла вгору після того, як він зняв її в першій головній ролі у фільмі "Небесні створіння" у 1994 році.

2014-го Джексон отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді.

Нагадаємо, Пітер Джексон анонсував документальний фільм про легендарний британський гурт The Beatles. У кіно увійде відео, зняте 1969 року.