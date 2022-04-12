UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Дизайнер Эльвира Гасанова показала, что случилось с ее домом в Буче после оккупации

2620
Эльвира Гасанова, дизайнер, Буча, дом
Фото: Instagram | Украинский дизайнер Эльвира Гасанова показала, что случилось с ее домом после российской оккупации в Буче

На видео, которое опубликовала Эльвира Гасанова, в стене ее дома в Буче огромная дыра. Жилище разрушено.

Украинский дизайнер и основательница бренда одежды Эльвира Гасанова показала, как выглядит ее дом в Буче после "визита" российских оккупантов.

"Красиво, ничего не скажешь! Благодарю русский мир! Мы видимо просили о спасении??? Это наш дом. И не говорите мне, что я не имею права желать всем россиянам в 10 поколениях такой жизни как сегодня в Краматорске, Харькове, Буче и Мариуполе. Во мне нет ненависти, и слез больше нет. Мы заработали на дом честным трудом и никого не просили нас спасать. Гореть вам всей страной", – написала Эльвира у себя в Instagram.

После того, как оккупанты покинули Киевское и Черниговское направления, весь мир увидел ужасы, которые творири русские военные в пригороде столицы. Буча, Бородянка, Ирпень и другие небольшие городки под Киевом полностью разрушены. Оккупанты жестоко убивали женщин, мужчин, детей, некоторых погибших хоронили в братских могилах, других — оставляли на улицах городов.

Как писал ранее Фокус, фронтмент "Друга ріка" Валерий Харчишин показал, что осталось от его дома в Гостомеле после того, как туда прилетел вражеский снаряд.