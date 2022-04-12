Дизайнерка Ельвіра Гасанова показала, що трапилося з її будинком у Бучі після окупації

На відео, яке опублікувала Ельвіра Гасанова, у стіні її будинку в Бучі величезна дірка. Житло зруйноване.

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Українська дизайнерка та засновниця бренду одягу Ельвіра Гасанова показала, як виглядає її будинок у Бучі після "візиту" російських окупантів.

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"Гарно, нічого не скажеш! Дякую русский мир! Ми мабуть просили про порятунок??? Це наш дім. І не кажіть мені, що я не маю права бажати всім росіянам у 10 поколіннях такого життя як сьогодні в Краматорську, Харкові, Бучі та Маріуполі. У мені немає ненависті, і сліз більше немає. Ми заробили на будинок чесною працею і нікого не просили нас рятувати. Горіти вам усією країною", — написала Ельвіра в себе в Instagram.

Після того, як окупанти залишили Київський і Чернігівський напрями, весь світ побачив жахіття, яке творили російські військові у передмісті столиці. Буча, Бородянка, Ірпінь та інші невеликі містечка під Києвом повністю зруйновані. Окупанти жорстоко вбивали жінок, чоловіків, дітей, деяких загиблих ховали у братських могилах, інших залишали на вулицях міст.

Як писав раніше Фокус, фронтмент "Друга ріка" Валерій Харчишин показав, що залишилося від його будинку в Гостомелі після того, як туди прилетів ворожий снаряд.