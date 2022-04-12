Жена Уилла Смита впервые вышла в свет после скандала на "Оскаре"

Именно Джада послужила причиной резкого решения актера выйти на сцену и ударить ведущего.

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Жена американского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит вышла на публику после скандала на "Оскаре-2022". Об этом сообщает Harper's Bazaar.

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Поскольку муж Джады сейчас не часто появляется в публичном пространстве, женщина была без него. Она пришла на открытие Центра исполнительских искусств The Rhimes в Лос-Анджелесе со своими подругами.

Для выхода в свет 50-летняя Джада Пинкетт-Смит выбрала блестящее золотое платье в пол без бретель. Свой образ актриса дополнила золотыми серьгами и туфлями на каблуке.

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит впервые вышла в свет после скандала на "Оскаре"

Напомним, что именно болезнь Джады (патологическое выпадение волос или алопеция) стала причиной громкого скандала на "Оскаре". Ведущий, комик Крис Рок, неудачно пошутил о ее новой "прическе", поскольку женщина полностью сбрила волосы, так что Уилл Смит поднялся на сцену и дал публично пощечину шутнику за оскорбление своей возлюбленной.

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Впоследствии Смит извинился за инцидент, однако его карьера пошла вниз: актера исключили из Американской киноакадемии, запретили приходить на церемонию "Оскар" ближайшие 10 лет и отказываются от сотрудничества с ним. Также под вопросом первый "Оскар" Смита, который он получил за лучшую мужскую роль в картине "Король Ричард".

Ранее Фокус писал об эксклюзивном комментарии по драке на "Оскаре" от пострадавшего Криса Рока, который комик даст только за отдельную плату.