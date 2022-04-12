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Дружина Вілла Сміта вперше вийшла у світ після скандалу на "Оскарі"

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Фото: Getty Images | Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт

Саме Джада стала причиною різкого рішення актора вийти на сцену і вдарити ведучого.

Дружина американського актора Вілла Сміта Джада Пінкетт-Сміт вийшла на публіку після скандалу на "Оскарі-2022". Про це повідомляє Harper's Bazaar.

Оскільки чоловік Джади намагається зараз не часто з'являтися в публічному просторі, тож жінка була без нього. Вона прийшла на відкриття Центру виконавчих мистецтв The Rhimes у Лос-Анджелесі зі своїми подругами.

Для виходу у світ 50-річна Джада Пінкетт-Сміт обрала золоту сукню в підлогу без бретель, яка неймовірно блищала. Свій образ акторка доповнила золотими сережками та туфлями на підборах.

Джада Пінкетт-Сміт вперше вийшла у світ після скандалу на "Оскарі"

Нагадаємо, що саме хвороба Джади (патологічне випадіння волосся, або алопеція) стала причиною гучного скандалу на "Оскарі". Ведучий, комік Кріс Рок, невдало пожартував про її нову "зачіску", оскільки жінка повністю збрила волосся, тож Вілл Сміт піднявся на сцену та дав привселюдно ляпаса жартуну за образу своєї коханої.

Джада Пінкетт-Сміт демонструє неймовірно блискучий образ

Згодом Сміт попросив вибачення за інцидент, проте його кар'єра пішла донизу: актора виключили з Американської кіноакадемії, заборонили приходити на церемонію "Оскар" найближчі 10 років та відмовляються від співпраці з ним. Також під питанням перший "Оскар" Сміта, який той отримав за найкращу чоловічу роль у картині "Король Річард".

Раніше Фокус писав про ексклюзивний коментар щодо бійки на "Оскарі" від постраждалого Кріса Рока, який комік дасть тільки за окрему плату.