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Кейт Уинслет вместе с дочерью снимется в сериале

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Кейт Уинслет, Кейт Уинслет с дочерью снимется в фильме, дочь Кейт Уинслет, Миа Триплтон, сериал я существую
Фото: Getty Images | Кейт Уинслет

Раньше звездная мама уже привлекала своего ребенка к съемкам.

46-летняя английская актриса Кейт Уинслет вместе со своей 21-летней дочерью снимется в новом сериале. Миа Триплтон и ее звездная мама сыграют главные роли в картине "Я существую". Драма рассказывает о женщинах, которые столкнулись с сильными эмоциональными переживаниями. Об этом сообщает The List.

Отметим, что в свое время, а именно в 2014 году звезда фильма "Титаник" уже привлекала своего ребенка к съемкам. Она появилась в фильме "Маленький хаос", однако это была эпизодическая роль. А в драме "Я существую" 21-летняя Миа сыграет уже одну из главных ролей.

С момента своего экранного дебюта в 2014 году Миа получила главную роль в триллере 2020 "Тени", в котором она сыграла молодую женщину, которая пытается выжить со своей матерью и сестрой после глобальной катастрофы.

Миа Триплтон
Миа Триплтон
Фото: Скриншот

Отцом юной актрисы является режиссер Джим Триплтон. В 1998 году они с Кейт Уинслет поженились, а в 2000 году у пары родилась Миа. Однако через год после рождения дочери они разошлись.

Напомним, Кейт Уинслет рассказала, как строит актерскую карьеру ее старшая дочь Миа, отказавшаяся от известной фамилии матери и своими силами завоевывающая мировое признание.

Также Фокус писал о платье Кейт Уинслет, в котором она пришла на церемонию награждения премией "Эмми-2021".