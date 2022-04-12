Кейт Вінслет разом з донькою зніметься в серіалі

Раніше зіркова мама вже залучала свою дитину до зйомок.

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46-річна англійська акторка Кейт Вінслет разом зі своєю 21-річною донькою зніметься в новому серіалі. Міа Тріплтон та її зіркова мама зіграють головні ролі в картині "Я існую". Драма розповідає про жінок, які зіткнулися із сильними емоційними переживаннями. Про це повідомляє The List.

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Зазначимо, що свого часу, а саме у 2014 році, зірка фільму "Титанік" уже залучала свою дитину до зйомок. Вона з'явилися у фільмі "Маленький хаос", проте це була епізодична роль. А у драмі "Я існую" 21-річна Міа зіграє вже одну з головних ролей.

З моменту свого екранного дебюту у 2014 році Міа отримала головну роль у трилері 2020 року "Тіні", у якому вона зіграла молоду жінку, яка намагається вижити зі своєю матір’ю та сестрою після глобальної катастрофи.

[ + – ] Міа Тріплтон Фото: Скриншот

Батьком юної акторки є режисер Джим Тріплтон. У 1998 році вони з Кейт Вінслет одружилися, а у 2000 році в пари народилася Міа. Проте через рік після народження доньки вони розійшлися.

Нагадаємо, Кейт Вінслет розповіла, як будує акторську кар'єру її старша донька Міа, яка відмовилася від відомого прізвища матері та своїми силами завойовує світове визнання.

Також Фокус писав про сукню Кейт Вінслет, у якій вона прийшла на церемонію нагородження премією "Еммі-2021".