В Сети показали все яхты, принадлежащие Роману Абрамовичу

"Эклипс" и "Солярис" – самые большие яхты олигарха, а небольшая Aqua Marine была передана новому владельцу в день вторжения в Украину

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Известный журналист и блогер, пишущий под ником H I Sutton, продемонстрировал все имеющиеся во владении Романа Абрамовича яхты. Ранее СМИ писали о пяти, теперь журналист утверждает, что их шесть. Яхта Aqua Marine – была передана новому владельцу 24 февраля, в день, когда ВС РФ вторглись в Украину.

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Самые большие яхты российского олигарха, Eclipse и Solaris уже стали настоящими "знаменитостями". После того, как Абрамович оказался под санкциями ЕС, он спрятал их в Турции, впрочем, "Солярису" пришлось покинуть Бодрум, после того, как ей отказали в швартовке.

[ + – ] Все шесть яхт Романа Абрамовича Фото: Twitter H I Sutton

Eclipse стоимостью 700 миллионов долларов — одна из крупнейших яхт в мире. Ее содержание в год обходится в 39 миллионов долларов. Solaris, стоимостью 600 миллионов долларов — немного меньше.

[ + – ] Eclipse - самая большая и дорогая яхта Абрамовича

На Антигуа Абрамович прячет еще две яхты — Halo и вспомогательное судно Garcon, которые оцениваются примерно в 40 миллионов долларов и 20 миллионов соответственно. Garcon — вспомогательное судно, предназначенное для перевозки оборудования и запасных частей для мегаяхты большего размера.

Также у него имеется судно под названием Sussurro. Его стоимость – "всего" 10 миллионов долларов.

Но оказалось, что Абрамович владеет еще одной яхтой под названием Aqua Marine. 50-метровое судно самое новое во флоте миллиардера. Оно было построено только в 2021 году, находилось на ремонте и было передано новому неназванному владельцу 24 февраля 2022 года, когда ВС РФ вторглись в Украину. Где сейчас находится Aqua Marine – неизвестно.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Абрамович пытался одолжить хотя бы миллион долларов у своих влиятельных американских друзей, чтобы выплатить зарплату персоналу. Но денег он так и не получил.