У Мережі показали всі яхти, що належать Роману Абрамовичу

"Екліпс" і "Соляріс" — найбільші яхти олігарха, а невелика Aqua Marine була передана новому власнику в день вторгнення в Україну.

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Відомий журналіст і блогер, який пише під ніком HI Sutton, продемонстрував всі яхти, що є у володінні Романа Абрамовича. Раніше ЗМІ писали про п'ять, тепер журналіст стверджує, що їх шість. Яхта Aqua Marine була передана новому власнику 24 лютого, в день, коли ЗС РФ вторглися в Україну.

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Найбільші яхти російського олігарха, Eclipse і Solaris вже стали справжніми "знаменитостями". Після того, як Абрамович опинився під санкціями ЄС, він сховав їх у Туреччині, втім, "Солярісу" довелося покинути Бодрум після того, як їй відмовили у швартуванні.

[ + – ] Усі шість яхт Романа Абрамовича Фото: Twitter H I Sutton

Eclipse вартістю 700 мільйонів доларів — одна з найбільших яхт у світі. Її утримання на рік коштує 39 мільйонів доларів. Solaris, вартістю 600 мільйонів доларів — трохи менше.

[ + – ] Eclipse — найбільша та найдорожча яхта Абрамовича

На Антигуа Абрамович ховає ще дві яхти — Halo та допоміжне судно Garcon, які оцінюються приблизно в 40 мільйонів доларів і 20 мільйонів відповідно. Garcon — допоміжне судно, призначене для перевезення обладнання і запасних частин для мегаяхти більшого розміру.

Також він має судно під назвою Sussurro. Його вартість — "всього" 10 мільйонів доларів.

Але з'ясувалося, що Абрамович має ще одну яхту під назвою Aqua Marine. 50-метрове судно найновіше у флоті мільярдера. Воно було збудовано лише у 2021 році, перебувало на ремонті та було передано новому неназваному власнику 24 лютого 2022 року, коли ЗС РФ вторглися в Україну. Де зараз знаходиться Aqua Marine — невідомо.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали про те, що Абрамович намагався позичати хоча б мільйон доларів у своїх впливових американських друзів, щоб виплатити зарплату персоналу. Але грошей так і не отримав.