Бывший стилист Аллы Пугачевой обанкротился и планирует стать дизайнером

Все салоны красоты Зверева ушла с молотка.

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Бывший стилист волос русской Примадонны Аллы Пугачевой обанкротился. Сергей Зверев признался, что сеть его известных салонов красоты в Москве была продана с молотка. Об этом пишет Teleprogramma.

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58-летний стилист причесок покинул бизнес в столице РФ еще несколько лет назад и уехал в родную Бурятию, где занимался делами экологии, в частности, вопросом Байкала. Также Зверев пытался попасть в политику, но проиграл выборы. Поэтому вернулся в Москву.

Знаменитые салоны красоты под брендом имени Сергея Зверева проданы с молотка, а сам он планирует податься в дизайнеры и ищет соответствующего спонсора, который будет заинтересован в такой перспективе.

[ + – ] Сергей Зверев Фото: instagram.com/zverevsuperstar/

"Какая прибыль? Она была вообще? Нет. Я никогда этого не стеснялся и всегда об этом говорил. Это такое время. И салоны закрываются, и бутики, и дома мод", — отмечал Зверев.

Напомним, что Алла Пугачева тем временем вместе с мужем и детьми переехала в Израиль. В Сеть попали кадры их роскошного поместья.

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