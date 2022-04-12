Парикмахер Ким Кардашьян показал, как сделать идеальный пучок (видео)

Всего за два шага можно сделать пучок, как у голливудских звезд.

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Крис Эпплтон, звездный стилист волос, известен своими работами со знаменитостями Голливуда. В частности, он работал с Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Дуа Липой и другими звездами.

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Специалист часто делится лайфхаками в своих соцсетях. На этот раз он показал, как всего за два шага создать идеальный пучок, как у Ким Кардашьян на премьере "The Kardashian", где она дебютировала с Питом Дэвидсоном как пара.

[ + – ] Парикмахер Ким Кардашьян показал, как сделать идеальный пучок

Для прически, как у Ким, нужно иметь только резинку и невидимки для волос.

Сначала следует выбрать высоту пучка – он будет выше или ниже, на уровне шеи.

Тогда нужно собрать волосы резинкой и на последней петле закрутить пучок.

Все, что осталось – обернуть вокруг резинки и заколоть невидимками.

Для еще лучшего эффекта можно опустить пряди спереди, что будет выглядеть как отросшая челка.

Напомним, ранее Крис Эпплтон делился способом укладки для длинных волос. Прическу он продемонстрировал на своей постоянной клиентке Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о главном тренде 2022 года в окраске волос, который продемонстрировала индийская актриса Приянка Чопра.