Перукар Кім Кардаш'ян показав, як зробити ідеальний пучок (відео)

Усього за два кроки можна зробити пучок, як у голлівудських зірок.

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Кріс Епплтон, зірковий стиліст волосся, відомий своїми роботами зі знаменитостями Голлівуду. Зокрема він працював з Кім Кардаш‘ян, Дженніфер Лопес, Дуа Ліпою та іншими зірками.

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Фахівець часто ділиться лайфхаками у своїх соцмережах. Цього разу він показав, як всього за два кроки створити ідеальний пучок, як у Кім Кардаш‘ян на прем'єрі "The Kardashian", де вона дебютувала з Пітом Девідсоном як пара.

[ + – ] Перукар Кім Кардаш'ян показав, як зробити ідеальний пучок

Для зачіски, як у Кім, потрібно мати лише резинку і невидимки для волосся.

Спочатку варто обрати висоту пучка — він буде вище чи нижче, на рівні шиї.

Тоді треба зібрати волосся резинкою і на останній петлі закрутити пучок.

Усе, що залишилося — обернути навколо резинки і заколоти невидимками.

Для ще кращого ефекту можна опустити пасма спереду, що виглядатиме як чубчик, що відріс.

Нагадаємо, раніше Кріс Епплтон ділився способом укладки для довгого волосся. Зачіску він продемонстрував на своїй постійній клієнтці Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про головний тренд 2022 у фарбуванні волосся, який продемонструвала індійська акторка Пріянка Чопра.