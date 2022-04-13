Колишній стиліст Алли Пугачової збанкрутував і планує стати дизайнером

Усі салони краси Звєрєва пішла з молотка.

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Колишній стиліст волосся російської Примадонни Алли Пугачової збанкрутував. Сергій Звєрєв зізнався, що мережа його відомих салонів краси у Москві продана з молотка. Про це пише Тeleprogramma.

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58-річний стиліст зачісок покинув бізнес у столиці РФ ще кілька років тому та поїхав до рідної Бурятії, де займався справами екології, зокрема питанням Байкалу. Також Звєрєв намагався потрапити в політику, але програв вибори. Тож повернувся назад до Москви.

Знамениті салони краси під брендом імені Сергія Звєрєва продані з молотка, а сам він планує податися в дизайнери та шукає відповідного спонсора, який буде зацікавлений у такій перспективі.

[ + – ] Сергій Звєрєв Фото: .instagram.com/zverevsuperstar/

"Який прибуток? Він був узагалі? Ні. Я ніколи цього не соромився і завжди про це говорив. Це такий час. І салони закриваються, і бутики, і будинки мод", — зазначав Звєрєв.

Нагадаємо, що Алла Пугачова тим часом разом із чоловіком та дітьми переїхала в Ізраїль. У мережу потрапили кадри їхнього розкішного маєтку.

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