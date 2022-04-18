Беременная дочь Шварценеггера продемонстрировала стильные наряды для будущих мам

Кэтрин выбирает удобные длинные платья из натуральных тканей, не сковывающие движений.

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32-летняя старшая дочь голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин, которая сейчас ожидает появления на свет своего второго ребенка, была замечена с супругом, Крисом Праттом, их годовалой дочерью Лайлой и девятилетним сыном Криса Джеком на пасхальной службе в Санта-Монике, штат Калифорния, сообщает Daily Mail.

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Если Пратт выбрал для выхода в свет деловой повседневный образ с рубашкой в ​​розово-белую полоску, заправленной в брюки цвета хаки, то Кэтрин выглядела очень женственно в белом макси-платье, украшенном узором из зеленых листьев. Образ она дополнила кардиганом кремового цвета и сумочкой в тон, а также белыми шлепанцами на плоской подошве.

[ + – ] Кэтрин Шварценеггер Фото: Backgrid

Длинные свободные платья из натуральных тканей – то, чему сейчас отдает предпочтение Кэтрин. Например, недавно в соцсетях она поделилась снимком, где позирует в розовом платье в цветочек похожего кроя, сидя на диване. Крой не сковывает движений и не давит на растущий живот, что является идеальным выбором для беременных в теплую и солнечную погоду. Образ она дополнила колье с буквами имени своей дочери Лейлы Марии.

О том, что в семье Криса и Кэтрин ожидается пополнение, стало известно еще в декабре прошлого года.

Дочь Шварценеггера вышла за звезду "Парка Юрского периода", 42-летнего Криса Пратта в июне 2019 года, а уже в августе 2020-го родила ему дочь. У Криса также есть 9-летний сын от предыдущего брака с Анной Фэрис.

В честь первого дня рождения Лайлы в августе Кэтрин рассказала, как себя чувствует в роли матери маленькой девочки, и поделилась редкой фотографией своей дочери в Instagram.

После рождения Лейлы Пратт признавался, что хотел бы, чтобы жена еще подарила ему детей.

Кэтрин – первенец Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер. За почти 25 лет брака они родили и воспитали четырех детей. Кроме того, у актера есть взрослый внебрачный сын Джозеф Баэна.