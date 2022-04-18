Вагітна дочка Шварценеггера продемонструвала стильне вбрання для майбутніх мам

Кетрін вибирає зручні довгі сукні з натуральних тканин, що не сковують рухів.

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32-річну старшу дочку голлівудського актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Кетрін, яка зараз очікує появу на світ своєї другої дитини, помітили з чоловіком, Крісом Праттом, їхньою однорічною дочкою Лайлою та дев'ятирічним сином Кріса Джеком, штат Каліфорнія, повідомляє Daily Mail.

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Якщо Пратт вибрав для виходу у світ діловий повсякденний образ із сорочкою в рожево-білу смужку, заправленою в штани кольору хакі, то Кетрін виглядала дуже жіночно в білій максісукні, прикрашеній візерунком із зеленого листя. Образ вона доповнила кардиганом кремового кольору та сумочкою в тон, а також білими шльопанцями на плоскій підошві.

[ + – ] Кетрін Шварценеггер Фото: Backgrid

Довгі вільні сукні з натуральних тканин — те, чому зараз віддає перевагу Кетрін. Наприклад, нещодавно в соцмережах вона поділилася знімком, де позує в рожевій сукні у квіточку схожого крою, сидячи на дивані. Крій не сковує рухів і не тисне на живіт, що є ідеальним вибором для вагітних в теплу і сонячну погоду. Образ вона доповнила кольє з літерами імені дочки Лейли Марії.

Про те, що в сім'ї Кріса та Кетрін очікують поповнення, стало відомо ще у грудні минулого року.

Дочка Шварценеггера вийшла за зірку "Парку Юрського періоду", 42-річного Кріса Пратта в червні 2019 року, а вже в серпні 2020-го народила йому доньку. Кріс також має 9-річного сина від попереднього шлюбу з Анною Фаріс.

На честь першого дня народження Лайли в серпні Кетрін розповіла, як почувається в ролі матері маленької дівчинки, і поділилася рідкісною фотографією своєї дочки в Instagram.

Після народження Лейли Пратт зізнавався, що хотів би щоб дружина ще подарувала йому дітей.

Кетрін — первісток Арнольда Шварценеггера та його колишньої дружини Марії Шрайвер. За майже 25 років шлюбу вони народили та виховали чотирьох дітей. Крім того, в актора є дорослий позашлюбний син Джозеф Баена.