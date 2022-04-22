Бывшая жена Бена Аффлека пригласила Дженнифер Лопес на свой день рождения
Женщины находятся в хороших отношениях.
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Актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена Бена Аффлека, пригласила его вместе с невестой Джей Ло на свой день рождения. Об этом пишет HollywoodLife.
"Джен находится в очень хороших отношениях с Беном и Дженнифер (Лопес), поэтому, конечно же, она отправила приглашение. Сейчас все еще немного витает в воздухе, потому что она понимает, что у них куча дел с переездом и всем остальным", — рассказал инсайдер, близкий к паре.
Отметим, что 17 апреля 2022 года актрисе Дженнифер Гарнер исполнилось 50 лет.
Стоит напомнить, что оскароносный актер Бен Аффлек женился на Дженнифер Гарнер в 2005 году. От их союза растет три общих ребенка — две дочери (13 и 16 лет) и десятилетний сын. В 2018 году актерская пара решила остановить свои отношения и официально развелась.
Напомним, после 20-летнего "перерыва" в отношениях Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграют свадьбу. Звездная пара уже обручилась во второй раз, а 49-летний актер подарил своей возлюбленной роскошное кольцо с бриллиантом.
Также Фокус писал о том, как пройдет долгожданная свадьба Джей Ло и Бена Аффлека. Бывшая жена и мама детей жениха также приглашены на церемонию.