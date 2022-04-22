Колишня дружина Бена Аффлека запросила Дженніфер Лопес на свій день народження

Жінки перебувають у хороших стосунках.

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Акторка Дженніфер Гарнер, колишня дружина Бена Аффлека, запросила його разом з нареченою Джей Ло на свій день народження. Про це пише HollywoodLife.

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"Джен перебуває у дуже добрих стосунках з Беном та Дженніфер (Лопес), тому, звичайно ж, вона надіслала запрошення. Зараз все ще трохи витає у повітрі, тому що вона розуміє, що у них купа справ з переїздом і всім іншим", — зазначив інсайдер, близький до пари.

Зазначимо, що 17 квітня 2022 року акторці Дженніфер Гарнер виповнилося 50 років.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зійшлися після 20-річної "перерви" Фото: Getty Images

Варто нагадати, що оскароносний актор Бен Аффлек одружився з Дженніфер Гарнер у 2005 році. Від їхнього союзу зростає три спільні дитини — дві доньки (13 та 16 років) і десятирічний син. У 2018 році акторська пара вирішила зупинити свої стосунки та офіційно розлучилася.

Нагадаємо, після 20-річної "перерви" у стосунках Бен Аффлек та Дженніфер Лопес зіграють весілля. Зіркова пара вже заручилася вдруге, а 49-річний актор подарував своїй коханій розкішну каблучку з діамантом.

Також Фокус писав про те, як пройде довгоочікуване весілля Джей Ло та Бена Аффлека. Колишня дружина та мама дітей нареченого також запрошена на церемонію.