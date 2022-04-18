Мадонна в образе пасхального кролика показала, как готовилась с детьми к Пасхе

Процесс покраски яиц сопровождался музыкой и танцами, а в конце певица показала результат семейного времяпрепровождения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

62-летняя американская поп-певица Мадонна устроила целое представление из процесса раскраски пасхальных яиц, опубликовав фото и видео с участием почти всей своей семьи на странице в Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На кадрах артистка традиционно отретушировала собственные лицо и фигуру, стерев с них любые следы возраста. На ней был зеленый укороченный топ в сеточку с открытым декольте и широкие домашние черные брюки с узором тай-дай. Образ завершали четыре косы и ободок с белыми кроличьими ушами, а также массивный серебряный крест со множеством цепочек на шее, очки и золотые браслеты.

Певица красила яйца вместе со своим 16-летним сыном Дэвидом Бандой, 16-летней дочерью Мерси Джеймс и девятилетними близнецами Стеллой и Эстер Чикконе. На пасхальном веселье не было ее старших детей, 25-летней Лурдес Леон и 21-летнего Рокко Ричи.

"Пасхальный кролик говорит: "Любовь превыше всего", — написала она на милых изображениях вместе со смайликами кролика и цыпленка.

Дети Мадонны разделили с ней веселье. Дэвид сфотографировал всю семью вместе, а близнецы позировали в футболках с надписями "Любовь прежде всего".

Для покраски яиц певица запаслась всеми необходимыми принадлежностями, включая краски, клей и блестки. В конце процесса Мадонна показала окончательный результат трудов, продемонстрировав красочную коллекцию яиц с блестками и рисунками.

Королева поп-музыки также поделилась трогательным видео в своем Instagram с подписью "Парочка сумасшедших кроликов". В какой-то момент Мадонна продемонстрировала свое голубое блестящее яйцо с цветком.

"Шикарно и гламурно", — сказала она, гордясь своей работой.

Особенно выделяется среди всей компании Дэвид, который весело пляшет, а затем помогает сестрам. Мадонна усыновила его в 2006 году, когда ему было всего 13 месяцев. Тогда она помогала детскому дому в Малави. Через шесть лет там же певица усыновила Мерси Джеймс. Стелла и Эстер появились в семье певицы в 2017 году, когда им обоим было по 4 года. Как и старшие дети, они обе из Малави.

Мадонна в настоящее время работает над биографическим фильмом о своей жизни и недавно сообщила, что проводит прослушивания для этого проекта. Она является сорежиссером и соавтором сценария будущего фильма, который уже назвала "визуальной автобиографией".

Над сценарием с Мадонной работает Крессида Уилсон, американский драматург, известная по фильмам "Секретарь" (2002) и "Девушка в поезде" (2016). По словам инсайдеров, текущие наброски сценария завершаются ее туром 1990 года "Blonde Ambition", однако эта сюжетная линия может измениться по мере развития сюжета.

В фильме от актрисы потребуется петь и танцевать, а тому, кто в конечном итоге получит желанную роль, придется пройти месячную тщательную подготовку к съемкам.

Напомним. недавно Мадонна в очередной раз удивила подписчиков тем, что переусердствовала с фотошопом.