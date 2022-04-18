Мадонна в образі великоднього кролика показала, як готувалася з дітьми до Великодня

Процес фарбування яєць супроводжувався музикою та танцями, а наприкінці співачка показала результат сімейного проведення часу.

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62-річна американська попспівачка Мадонна влаштувала цілу виставу з процесу розмальовки крашанок, опублікувавши фото та відео за участю майже всієї своєї родини на сторінці в Instagram.

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На кадрах артистка традиційно відретушувала власні обличчя та фігуру, стерши з них будь-які сліди віку. На ній був зелений укорочений топ у сіточку з відкритим декольте й широкі чорні домашні штани з візерунком тай-дай. Образ завершували чотири коси та обідок із білими кролячими вухами, а також масивний срібний хрест із безліччю ланцюжків на шиї, окуляри та золоті браслети.

Співачка фарбувала яйця разом зі своїм 16-річним сином Девідом Бандою, 16-річною дочкою Мерсі Джеймс і дев'ятирічними близнюками Стеллою й Естер Чікконе. На великодніх веселощах не було її старших дітей, 25-річної Лурдес Леон і 21-річного Рокко Річі.

"Великодній кролик каже: "Любов понад усе", — написала вона на милих зображеннях разом зі смайликами кролика та курчати.

Діти Мадонни розділили з нею веселощі. Девід сфотографував всю сім'ю разом, а близнюки позували у футболках із написами "Любов перш за все".

Для фарбування яєць співачка запаслася всім необхідним приладдям, включаючи фарби, клей і блискітки. Наприкінці процесу Мадонна показала остаточний результат роботи, продемонструвавши яскраву колекцію яєць із блискітками та малюнками.

Королева попмузики також поділилася зворушливим відео у своєму Instagram із підписом "Парочка божевільних кроликів". Якоїсь миті Мадонна продемонструвала своє блакитне блискуче яйце з квіткою.

"Шикарно та гламурно", — сказала вона, пишаючись своєю роботою.

Особливо виділяється серед усієї компанії Девід, який весело танцює, а потім допомагає сестрам. Мадонна усиновила його у 2006 році, коли йому було лише 13 місяців. Тоді вона допомагала дитячому будинку в Малаві. Через шість років там співачка всиновила Мерсі Джеймс. Стелла й Естер з'явилися в родині співачки у 2017 році, коли їм обом було по 4 роки. Як і старші діти, вони обидві з Малаві.

Мадонна зараз працює над біографічним фільмом про своє життя та нещодавно повідомила, що проводить прослуховування для цього проєкту. Вона є співрежисеркою та співавторкою сценарію майбутнього фільму, який уже назвала "візуальною автобіографією".

Над сценарієм із Мадонною працює Крессіда Вілсон, американська драматургиня, відома за фільмами "Секретар" (2002) і "Дівчина в потязі" (2016). За словами інсайдерів, поточні нариси сценарію завершуються її туром 1990 року Blonde Ambition, проте ця сюжетна лінія може змінитися в міру розвитку сюжету.

У фільмі від акторки потрібно співати та танцювати, а тій, хто зрештою отримає бажану роль, доведеться пройти місячну ретельну підготовку до зйомок.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна вкотре здивувала підписників тим, що перестаралася з фотошопом.