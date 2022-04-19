Дональд Трамп объяснил, почему он не может похудеть

Бывший президент США весит около 100 кг, и врачи давно рекомендуют ему прийти в форму.

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Бывший президент США Дональд Трамп пошутил, что у него "нет времени похудеть", несмотря на советы известного американского врача турецкого происхождения Мехмета Оза. Об этом пишет Daily mail.

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"Вы можете поверить, что я вешу 208 фунтов (94 кг)? Теперь, может быть, даже больше", — сказал Трамп, выступая на мероприятии Club 45 в аэропорту Hilton Palm Beach в понедельник вечером.

"Доктор Оз сказал, что мне следует похудеть. Я ответил ему: "У меня нет времени худеть", — пошутил бывший президент США.

Незадолго до этого Трамп поддержал кандидатуру доктора Оза от Республиканской партии для участия в выборах в Сенат в штате Пенсильвания.

Раньше Трамп уже говорил о том, что не может похудеть, потому что не готов отказаться от любимого фастфуда и сладостей, а спортивные упражнения, с помощью которых можно поддерживать форму, бывший президент США считает слишком энергозатратными. Однажды Трамп даже заявил своему сотруднику, который готовился к соревнованиям Ironman, что из-за спорта тот может умереть молодым.

Как писал ранее Фокус, 42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон смогла сбросить за полтора года 35 килограммов. Ее трансформация связана с соблюдением плана диеты по методу Майра, который предполагает ограничение потребления сахара, а также полное исключение из рациона отдельных продуктов.