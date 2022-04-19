Дональд Трамп пояснив, чому він не може схуднути

Колишній президент США важить майже 100 кг і лікарі давно рекомендують йому прийти у форму.

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Колишній президент США Дональд Трамп пожартував, що в нього немає часу схуднути, незважаючи на поради відомого американського лікаря турецького походження Мехмета Оза. Про це пише Daily mail.

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"Ви можете повірити, що я важу 208 фунтів (94 кг)? Тепер, можливо, навіть більше", — сказав Трамп, виступаючи на заході Club 45 в аеропорту Hilton Palm Beach у понеділок увечері.

"Лікар Оз сказав, що мені треба схуднути. Я відповів йому: "У мене немає часу худнути", — пожартував колишній президент США.

Незадовго до цього Трамп підтримав кандидатуру лікаря Оза від Республіканської партії для участі у виборах до Сенату в штаті Пенсільванія.

Раніше Трамп уже говорив про те, що не може схуднути, бо не готовий відмовитися від улюбленого фастфуду та солодощів, а спортивні вправи, за допомогою яких можна підтримувати форму, колишній президент США вважає надто енерговитратними. Якось Трамп навіть заявив своєму співробітнику, котрий готувався до змагань Ironman, що через спорт той може померти молодим.

Як писав раніше Фокус, 42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон змогла скинути за півтора роки 35 кілограмів. Її трансформація пов'язана з дотриманням плану дієти методом Майра, який передбачає обмеження споживання цукру, а також повне виключення з раціону окремих продуктів.