Принцесса Евгения показала первые шаги своего сына

Мальчик начал самостоятельно ходить в понедельник после Пасхи, чем счастливая мать и похвасталась в соцсети.

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Внучка британской королевы принцесса Евгения, которая 9 февраля прошлого года родила своего первенца Августа в браке с финансистом Джеком Бруксбэнком, поделилась в сториз Instagram парой снимков сына, делающего первые шаги в понедельник после Пасхи.

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На первой фотографии мальчик осторожно идет к дереву по лужайке в цветущих нарциссах, а на второй – отец Августа побуждает малыша идти к матери, которая сидит рядом в сером спортивном костюме с широко распростертыми объятиями.

Евгения никак не подписала снимки, ограничившись картинкой "Счастливой Пасхи" и еще одой картинкой с изображением кролика, окруженного пасхальными яйцами.

Пасхальные выходные супруги вместе с сыном провели в гостях у королевы в Виндзорском замке. Там же были сестра Евгении, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци со своими детьми, Сиенной и Кристофером (Вольфи), а также герцоги Кембриджские с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Бывший дворцовый повар в прошлом рассказывал, что персонал королевы вручную готовит пасхальные яйца на кухнях замка. При этом яйца для взрослых членов королевской семьи украшают засахаренными цветами, а для детей – забавными рисунками.

Для Елизаветы II традиционно готовят пасхальное яйцо из шоколада.

95-летняя королева очень любит своих правнуков. По словам Кейт Миддлтон, Ее Величество всегда оставляет небольшие подарки или что-то вкусное в детских комнатах.

Напомним, в этом году монарх впервые не присутствовала на Пасхальной службе из-за проблем со здоровьем. Вместо нее там появились Кейт Миддлтон с двумя старшими детьми и другие члены королевской семьи. Собираясь в церковь, герцогиня Кембриджская подобрала наряд, с помощью которого почтила память покойной свекрови, принцессы Дианы.