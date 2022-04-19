Принцеса Євгенія показала перші кроки свого сина

Хлопчик почав самостійно ходити в понеділок після Великодня, чим щаслива мати й похвалилася в соцмережі.

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Онучка британської королеви принцеса Євгенія, яка 9 лютого минулого року народила свого первістка Августа в шлюбі з фінансистом Джеком Бруксбенком, поділилася в сторіз Instagram парою знімків сина, який робить перші кроки в понеділок після Великодня.

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На першій фотографії хлопчик обережно йде до дерева по галявині у квітучих нарцисах, а на другій батько Августа спонукає малюка йти до матері, яка сидить поряд у сірому спортивному костюмі з широко розкритими обіймами.

Євгенія ніяк не підписала знімки, обмежившись картинкою "Щасливого Великодня" та ще одним зображенням із зображенням кролика, оточеного великодніми яйцями.

Великодні вихідні подружжя разом із сином провело в гостях у королеви у Віндзорському замку. Там же були сестра Євгенії, принцеса Беатріс, та Едоардо Мапеллі Моцці зі своїми дітьми, Сієнною та Крістофером (Вольфі), а також герцоги Кембриджські з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Колишній палацовий кухар у минулому розповідав, що персонал королеви вручну готує крашанки на кухнях замку. При цьому яйця для дорослих членів королівської сім'ї прикрашають зацукрованими квітами, а для дітей — кумедними малюнками.

Для Єлизавети II традиційно готують великоднє яйце із шоколаду.

95-річна королева дуже любить своїх правнуків. За словами Кейт Міддлтон, Її Величність завжди залишає невеликі подарунки або щось смачне в дитячих кімнатах.

Нагадаємо, цього року монарх уперше не була присутня на Великодній службі через проблеми зі здоров'ям. Замість неї там з'явилися Кейт Міддлтон із двома старшими дітьми й інші члени королівської родини. Збираючись до церкви, герцогиня Кембриджська підібрала вбрання, за допомогою якого вшанувала пам'ять покійної свекрухи, принцеси Діани.