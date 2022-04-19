Американский дирижер уволился из Мариинского театра в Петербурге из-за войны в Украине

Дирижер Гавриэль Гейне рассказал The New York Times, что уволился из Мариинского театра в Санкт-Петербурге после 15 лет работы, так как Россия — это больше не то место, где ему хочется растить детей.

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Недавно известный американский дирижер Гавриэль Гейне в интервью The New York Times рассказал, что уволился из Мариинского театра в Петербурге, где проработал 15 лет, так как больше не хочет жить в России и воспитывать в этой стране своего сына.

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"Невозможно отрицать то, что происходит в Украине. Россия — это не то место, где я хотел бы растить своего сына. Это уже не то место, где я хочу видеть свою жену и находиться здесь сам", — сказал дирижер.

Гейне добавил, что перед увольнением обсудил с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым — давними сторонником Путина — его отказ публично осуждать войну в Украине. По словам дирижера, Гергиев защищал свою позицию, объяснив, что он уже не ребенок.

Американский дирижер впервые выступил на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 2007 году по приглашению художественного руководителя театра Валерия Гергиева. В 2009-м его официально приняли в трупу. Под управлением Гейне в Мариинке исполнили более 600 опер, балетов, симфонических концертов. Дирижер ездил с гастролями балета Мариинского театра в Швейцарию, Италию, Германию, США, Великобританию.

Как писал ранее Фокус, известный украинский артист и продюсер Иван Дорн записал трек-обращение к мировому сообществу с просьбой помочь Украине в войне с Россией.