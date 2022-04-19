Американський диригент звільнився з Маріїнського театру в Петербурзі через війну в Україні

Диригент Гавріель Гейне розповів The New York Times, що звільнився з Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі після 15 років роботи, оскільки Росія — це не те місце, де йому хочеться ростити дітей.

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Нещодавно відомий американський диригент Гавріель Гейне в інтерв'ю The New York Times розповів, що звільнився з Маріїнського театру в Петербурзі, де пропрацював 15 років, бо більше не хоче жити в Росії та виховувати у цій країні свого сина.

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"Неможливо заперечувати те, що відбувається в Україні. Росія — це не те місце, де я хотів би вирощувати свого сина. Це вже не те місце, де я хочу бачити свою дружину і знаходитись тут сам", — сказав диригент.

Гейне додав, що перед звільненням обговорив із художнім керівником Маріїнського театру Валерієм Гергієвим — давніми прихильниками Путіна — його відмову публічно засуджувати війну в Україні. За словами диригента, Гергієв захищав свою позицію, пояснивши, що він уже не дитина.

Американський диригент вперше виступив на сцені Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі у 2007 році на запрошення художнього керівника театру Валерія Гергієва. У 2009-му його офіційно прийняли у трупу. Під керівництвом Гейне у Маріїнці виконали понад 600 опер, балетів, симфонічних концертів. Диригент їздив із гастролями балету Маріїнського театру у Швейцарію, Італію, Німеччину, США, Великобританію.

Як писав раніше Фокус, відомий український артист і продюсер Іван Дорн записав трек-звернення до світової спільноти з проханням допомогти Україні у війні з Росією.