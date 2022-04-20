Анджелина Джоли под вымышленным именем подает иск против ФБР, – СМИ

Судья разрешил истице использовать псевдоним, чтобы она могла защитить свою семью от пристального внимания.

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46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли спровоцировала слухи о том, что подает в суд на ФБР, чтобы выяснить, почему агенты бюро отказались предъявить обвинения Брэду Питту из-за ссоры с ее старшим сыном Мэддоксом во время перелета из Франции в США в 2016 году, сообщает TMZ.

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Иск намерена подать некая Джейн Доу, и в нем утверждается, что следственное бюро отказало истице в доступе к записям, касающимся утверждений о расследовании, что "тогдашний муж женщины… оскорблял ее и их детей физически и словесно во время путешествия на частном самолете" несколько лет назад". В 2016-м Питт находится под следствием ФБР и социальных служб Лос-Анджелеса из-за конфликтов с родными на упомянутом выше рейсе.

Позже следователи сняли с актера обвинения в жестоком обращении, заявив, что таких фактов не было, несмотря на то, что его бывшая жена говорит о драке Брэда с их на тот момент 15-летним приемным сыном Мэддоксом на борту самолета.

В иске говорится, что Джейн Доу подавала многочисленные запросы на получение копии следственного дела департамента в надежде "лучше понять расследование ФБР и найти информацию, необходимую для получения ее детьми медицинской помощи и консультирования по травмам". По данным в документе, ФБР начало расследование инцидента и "без предварительного уведомления" ее или ее детей "публично объявило, что закрывает расследование инцидента без дальнейших действий".

В настоящее время предполагается, что истицей, скрывающейся под именем Джейн Доу, может быть именно Джоли. Известный адвокат Аманда Крамер, представляющая интересы истца, заявила, что ее клиент подал иск анонимно, "чтобы сохранить конфиденциальность семьи". Предположение, что Джоли может быть Джейн Доу появилось еще и из-за сходства между подачей заявления и обвинениями, которые актриса ранее выдвигала против Питта.

[ + – ] Анджелина Джоли и ее сын Мэддокс

Женщина, которая, похоже, еще не подала официальный иск, просила разрешить ей вести дело под псевдонимом и поставить печать на нем. Сообщается, что на этой неделе председатель окружного суда США Берил Хауэлл подписала запрос.

"Наша позиция заключается в том, что жертвы и выжившие должны иметь доступ к записям федерального агентства о преступлениях, которые они пережили или о которых сообщили, как это принято на уровне штата, чтобы они могли выступать за медицинскую помощь и помощь при травмах, а также юридическую защиту для своих детей и себя. Мой клиент искал такие записи в течение многих лет и был заблокирован, и ему пришлось прибегнуть к судебному иску, чтобы получить эти столь необходимые записи. Необходимы законодательные средства правовой защиты", – заявила Крамер.

В сентябре 2016 года актриса утверждала, что Питт и их сын Мэддокс Джоли-Питт поссорились в семейном самолете. Свидетели в то время утверждали, что противостояние между голливудской звездой и его сыном-подростком обострилось до такой степени, что Питт ударил мальчика — "преднамеренно или непреднамеренно".

Вскоре после предполагаемого инцидента анонимный источник обратился с жалобой в Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес, утверждая, что Питт продемонстрировал как физическое, так и словесное оскорбление.

Социальные работники опросили Питта, Джоли, их детей и свидетелей в самолете, прежде чем решили, что нет повода для расследования. Через несколько дней после предполагаемого инцидента Джоли подала на развод с Питтом и потребовала полной опеки над их детьми.

В свою очередь Мэддокс, достигнув совершеннолетия, решил избавиться от фамилии приемного отца.

Напомним, Брэд Питт подал иск против Анджелины Джоли из-за ее сделки с российским олигархом.