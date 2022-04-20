Анджеліна Джолі під вигаданим ім'ям подає позов проти ФБР, — ЗМІ

Суддя дозволив позивачці використати псевдонім, щоб вона могла захистити свою сім'ю від пильної уваги.

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46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі спровокувала чутки про те, що подає до суду на ФБР, щоб з'ясувати, чому агенти бюро відмовилися висунути звинувачення Бреду Пітту через сварку з її старшим сином Меддоксом під час перельоту з Франції в США у 2016 році. повідомляє TMZ.

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Позов має намір подати якась Джейн Доу, і в ньому стверджується, що слідче бюро відмовило позивачці в доступі до записів, що стосуються тверджень про розслідування, що "тодішній чоловік жінки… ображав її та його дітей фізично та словесно під час подорожі приватним літаком кілька років тому". У 2016-му Пітт перебував під слідством ФБР і соціальних служб Лос-Анджелеса через конфлікти з рідними на згаданому вище рейсі.

Пізніше слідчі зняли з актора звинувачення в жорстокому поводженні, заявивши, що таких фактів не було, незважаючи на те, що його колишня дружина говорить про бійку Бреда з їхнім на той момент 15-річним прийомним сином Меддоксом на борту літака.

У позові йдеться, що Джейн Доу подавала численні запити на отримання копії слідчої справи департаменту, сподіваючись "краще зрозуміти розслідування ФБР і знайти інформацію, необхідну для отримання її дітьми медичної допомоги та консультування щодо травм". За даними в документі, ФБР розпочало розслідування інциденту та "без попереднього повідомлення" її або її дітей "публічно оголосило, що закриває розслідування інциденту без подальших дій".

Зараз передбачається, що позивачкою, яка ховається під ім'ям Джейн Доу, може бути саме Джолі. Відома адвокатка Аманда Крамер, яка представляє інтереси позивача, заявила, що її клієнт подав позов анонімно, "щоб зберегти конфіденційність сім'ї". Припущення, що Джолі — можлива Джейн Доу, з'явилося ще й через схожість між подачею заяви та звинуваченнями, які актриса раніше висувала проти Пітта.

[ + – ] Анджеліна Джолі та її син Меддокс

Жінка, яка, схоже, ще не подала офіційний позов, просила дозволити їй вести справу під псевдонімом і поставити печатку на ньому. Повідомляється, що цього тижня голова окружного суду США Беріл Гавелл підписала запит.

"Наша позиція полягає в тому, що жертви й ті, хто вижив, повинні мати доступ до записів федерального агентства про злочини, які вони пережили або про які повідомили, як це прийнято на рівні штату, щоб вони могли виступати за допомогу та допомогу при травмах, а також юридичний захист для своїх дітей і себе. Мій клієнт шукав такі записи протягом багатьох років і був заблокований, і йому довелося вдатися до судового позову, щоб отримати ці необхідні записи. Необхідні законодавчі засоби правового захисту", — заявила Крамер.

У вересні 2016 року актриса стверджувала, що Пітт і їхній син Меддокс Джолі-Пітт посварилися в сімейному літаку. Свідки на той час стверджували, що протистояння між голлівудською зіркою та його сином-підлітком загострилося настільки, що Пітт ударив хлопчика — "навмисно або ненавмисно".

Незабаром після передбачуваного інциденту анонімне джерело звернулося зі скаргою до Департаменту в справах дітей і сім'ї округу Лос-Анджелес, стверджуючи, що Пітт продемонстрував як фізичну, так і словесну образу.

Соціальні працівники опитали Пітта, Джолі, їхніх дітей і свідків у літаку, перш ніж вирішили, що немає приводу для розслідування. Через кілька днів після інциденту Джолі подала на розлучення з Піттом і зажадала повної опіки над їхніми дітьми.

У свою чергу Меддокс, досягнувши повноліття, вирішив позбавитися прізвища прийомного батька.

Нагадаємо, Бред Пітт подав позов проти Анджеліни Джолі через її угоду з російським олігархом.