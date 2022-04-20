Картины Кандинского и Малевича "застряли" в Южной Кореи

Картины не могут отправить в Россию из-за трудностей с логистикой.

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В Южнокорейской столице Сеул "застряли" картины из собрания российских музеев, которые участвовали в выставке "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" в Центре сценического искусства "Седжон". Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на организотора выставки.

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По информации корейской компании "Хангук Ильбо", картины не могут отправить в Россию, так как нет подходящих авиарейсов. Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines в марте прекратили пассажирские и грузовые авиаперевозки в Россию.

По словам директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина, чьи сотрудники находятся в Сеуле, Южная Корея не препятствует возвращению полотен в Россию, и все трудности связаны исключительно с логистикой.

Всего в выставке, которая проходила в Сеуле с 31 декабря по 17 апреля, было представлено 75 картин. Среди них "Импровизация № 217. Серый овал" Василия Кандинского, "Супрематизм" Казимира Малевича, "Еврейская Венера" Михаила Ларионова, "Косари" Натальи Гончаровой, "Беспредметная композиция" Александра Родченко.

Полотна принадлежат Приморской государственной картинной галереи, Екатеринбургскому музею изобразительных искусств, Нижнегородскому государственному художественному музею и Красноярскому художественному музею имени Сурикова.

Как писал ранее Фокус, из-за полномасшабной войны в Украине Франция не могла вернуть картины из российской коллекции Морозовых, так как из-за западных санкций для самолетов РФ закрыли небо со странами ЕС, США и Канады. С подобной проблемой столкнулись в музеи музеи Виктории и Альберта в Лондоне — там не знают, как вернуть в Россию коллекцию экспонатов Фаберже.