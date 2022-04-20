Картини Кандинського та Малевича "застрягли" у Південній Кореї

Картини не можуть відправити в Росію через проблеми з логістикою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Південнокорейській столиці Сеул "застрягли" картини із зібрання російських музеїв, які брали участь у виставці "Кандинський, Малевич і російський авангард: мистецтво революції" у Центрі сценічного мистецтва "Седжон". Про це повідомляють РИА "Новости" з посиланням на організатора виставки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За інформацією корейської компанії Хангук Ільбо, картини не можуть відправити в Росію, оскільки немає відповідних авіарейсів. Південнокорейські авіалінії Korean Air та Asiana Airlines у березні припинили пасажирські та вантажні авіаперевезення до Росії.

За словами директора Єкатеринбурзького музею образотворчих мистецтв Микити Коритіна, чиї співробітники перебувають у Сеулі, Південна Корея не перешкоджає поверненню полотен у Росію, і всі труднощі пов'язані виключно з логістикою.

Загалом у виставці, що проходила у Сеулі з 31 грудня до 17 квітня, було представлено 75 картин. Серед них "Імпровізація № 217. Сірий овал" Василя Кандинського, "Супрематизм" Казимира Малевича, "Єврейська Венера" Михайла Ларіонова, "Косарі" Наталії Гончарової, "Безпредметна композиція" Олександра Родченка.

Полотна належать Приморській державній картинній галереї, Єкатеринбурзькому музею образотворчих мистецтв, Нижньогородському державному художньому музею та Красноярському художньому музею імені Сурікова.

Як писав раніше Фокус, через повномасштабну війну в Україні Франція не могла повернути картини з російської колекції Морозових, оскільки через західні санкції для літаків РФ закрили небо з країнами ЄС, США та Канади. З подібною проблемою зіткнулися в музеї Вікторії та Альберта в Лондоні — там не знають, як повернути в Росію колекцію експонатів Фаберже.