Мадонна поделилась откровенными фото: подписчики спрашивают, куда пропал ее бойфренд

Королева эпатажа снова подогрела обсуждение среди поклонников по поводу ее новых фото.

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63-летняя поп-дива Мадонна поделилась серией откровенных снимков на своей Instagram-странице с 17,9 млн подписчиков.

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На фото певица позирует в откровенном образе: корсете с глубоким декольте, мини-шортах в цветочки и колготах в сетку. В образ она добавила массивные очки, кожаные перчатки, а волосы заплела в две косички. Возле Мадонны на снимках позируют ее друзья.

"Коачелла во вторник ………… с @honeydijon", — подписала снимки 63-летняя артистка.

Подписчики Мадонны разделились в своих мыслях по поводу новых фото.

[ + – ] Свежая порция откровенных снимков от 63-летней Мадонны

Кое-кто увлекается очередным провокационным луком 63-летней звезды: "Это просто идеально".

Однако нашлись и те, кто скучает по бывшей Мадонне.

"Я скучаю по времени, когда Мадонна была такой элегантной и изящной. Это грубо...", — пишут фолловеры знаменитости.

В частности, некоторые поклонники артистки спрашивают, где же делся молодой бойфренд певицы — танцовщик Ахламалик.

"Что случилось с Ахламаликом???" — комментируют фанаты поп-дивы. Отметим, что познакомились Мадонна и 26-летний Ахламалик в декабре 2019 года на работе, так как парень ездил с артисткой в туры в составе танцевального коллектива. Певица познакомила своих детей с молодым возлюбленным и время от времени выходит с ним в свет.

Ранее Фокус писал о том, как 63-летняя Мадонна провела Пасху 2022 года. Она примерила ушки пасхального кролика.

Напомним, бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс вышла на публику в одном корсете.