Мадонна поділилася відвертими фото: підписники запитують, де подівся її бойфренд

Королева епатажу знову підігріла обговорення серед прихильників щодо її нових фото.

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63-річна поп-діва Мадонна поділилася серією відвертих знімків на своїй Instagram-сторінці з 17,9 млн підписників.

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На фото співачка позує у відвертому образі: корсеті з глибоким декольте, мінішортах у квіточки та колготах у сітку. До образу вона додала масивні окуляри, шкіряні рукавиці, а волосся заплела у дві косички. Поруч з Мадонною на знімках позують її друзі.

"Коачелла у вівторок ………… з @honeydijon", — підписала знімки 63-річна артистка.

Підписники Мадонни розділилася у своїх думках щодо нових фото.

[ + – ] Свіжа порція відвертих знімків від 63-річної Мадонни

Дехто захоплюється черговим провокативним луком 63-річної зірки :"Це просто ідеально".

Проте знайшлися і ті, хто сумує за колишньою Мадонною.

"Я сумую за часом, коли Мадонна була такою елегантною та витонченою. Це грубо…", — пишуть фоловери знаменитості.

Зокрема деякі прихильники артистки запитують, де ж подівся молодий бойфренд співачки — танцівник Ахламалік.

"Що сталося з Ахламаліком???" — коментують фанати поп-діви. Зазначимо, що познайомилися Мадонна і 26-річний Ахламалік у грудні 2019-го року на роботі, адже хлопець їздив з артисткою в тури у складі танцювального колективу. Співачка познайомила своїх дітей з молодим коханим і час від часу виходить з ним у світ.

Раніше Фокус писав про те, як 63-річна Мадонна провела Великдень 2022. Вона приміряла вушка великоднього кролика.

Нагадаємо, колишня дівчина репера Каньє Веста Джулія Фокс вийшла на публіку в одному корсеті.