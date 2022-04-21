Без фильтров: папарацци показали настоящую внешность Мадонны

На фото, сделанных в Беверли-Хиллз, Мадонна все же больше соответствует своему биологическому возрасту.

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63-летняя американская поп-певица Мадонна, которая всеми возможными способами пытается стереть со своего лица малейшие намеки на возраст, попала в объективы папарацци во время прибытия на вечеринку Burberry в Chateau Marmont в Беверли-Хиллз, пишет Daily Mail.

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Артистка приехала в черном атласном платье с вырезами, украшенном блестящими цепями, длинном черном пальто оверсайз и ботильонах на высоком массивном каблуке. Ее волосы были заплетены в несколько кос, а глаза скрывали темные очки. Образ дополняли колготки в сеточку, кожаные перчатки без пальцев, такого же цвета ободок и черная сумочка.

Фото: Backgrid

При этом лицо Мадонны, куда менее подтянутое, чем на ее фото, имело очень ухоженный вид, а грамотный макияж скрывал мелкие морщины, однако дряблая шея выдавала возраст певицы.

На вечеринке к певице присоединился таинственный мужчина, которого видели с ней уже второй раз на этой неделе. Когда она, покидая мероприятие, садилась в машину, он открыл ей дверцу.

Как известно, сейчас знаменитость официально в отношениях с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Пара вместе с 2018 года.

Ранее Мадонна неоднократно подвергалась критике из-за того, что на фотографиях в соцсети редактировала свои изображения до неузнаваемости, и со снимков смотрела не 63-летняя женщина, а 16-летняя девушка. Однако сама певица на это не обращает никакого внимания, продолжая и дальше активно использовать фильтры и фотошоп.