Без фільтрів: папараці показали справжню зовнішність Мадонни

На фото, зроблених у Беверлі-Гіллз, Мадонна все ж таки більше відповідає своєму біологічному віку.

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63-річна американська поп-співачка Мадонна, яка всіма можливими способами намагається стерти зі свого обличчя найменші натяки на вік, потрапила в об'єктиви папараці під час прибуття на вечірку Burberry у Chateau Marmont у Беверлі-Гіллз, пише Daily Mail.

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Артистка приїхала у чорній атласній сукні з вирізами, прикрашеній блискучими ланцюгами, довгому чорному пальті оверсайз і ботильйонах на високому масивному підборі. Її волосся було заплетене в кілька кіс, а очі приховували темні окуляри. Образ доповнювали панчохи в сіточку, шкіряні рукавички без пальців, такого ж кольору обідок і чорна сумочка.

Фото: Backgrid

При цьому обличчя Мадонни, куди менш підтягнуте, ніж на фото, мало дуже доглянутий вигляд, а грамотний макіяж приховував дрібні зморшки, проте в'яла шия видавала вік співачки.

На вечірці до співачки приєднався таємничий чоловік, якого бачили з нею вже вдруге цього тижня. Коли вона, покидаючи захід, сідала в машину, він відчинив їй дверцята.

Як відомо, зараз знаменитість офіційно у стосунках із 27-річним танцюристом Ахламаліком Вільямсом. Пара разом із 2018 року.

Раніше Мадонна неодноразово критикувалася через те, що на фото у соцмережі редагувала свої зображення до невпізнанності, і зі знімків дивилася не 63-річна жінка, а 16-річна дівчина. Проте сама співачка на це не звертає жодної уваги, продовжуючи й надалі активно використовувати фільтри та фотошоп.