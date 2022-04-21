В Украину приходит тепло. Какой будет погода на Пасху 2022

Начало недели было холодным, однако уже к выходным температура в некоторых регионах Украины поднимется до +20 градусов.

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Синоптики сообщают, что погода на Пасху удивит украинцев. Если в начале Страстной недели по всей стране было холодно и дождливо, то к выходным погода резко поменяется, воздух начнет прогреваться, и к Пасхе температура в некоторых регионах поднимется до +20 градусов. Также хорошая новость — уже завтра к вечеру дожди прекратятся по всей Украине.

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"Воздух в Украине начнет прогреваться, а холод отступать, в конце недели, 22-23 апреля, как раз накануне Пасхи", — сообщила у себя в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По информации Диденко, 22 апреля максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +16 градусов. Прохладно будет на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине — там воздух прогреется до +8 +13 градусов. В некоторых регионах, в том числе в Киеве, еще возможны дожди.

Однако уже с субботы потепление окрепнет. На Пасху в Украине ожидается +14 +20 градусов, а в понедельник, 25 апреля, даже выше.

"Следующая неделя будет теплой" — резюмирует Диденко.

В Киеве с 22 апреля начнет просыпаться тепло. В течение дня температура будет колебаться в пределах +10+12 градусов. Возможны дожди. Однако уже к выходным погода стабилизируется. На Пасху в Киеве будет + 15 и без осадков.

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