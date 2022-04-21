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В Україну надходить тепло. Якою буде погода на Великдень 2022

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Пасха, дощі, погода, сонце
Фото: kolomyia.today

Початок тижня був холодним, проте вже до вихідних температура у деяких регіонах України підніметься до +20 градусів.

Синоптики повідомляють, що погода на Великдень здивує українців. Якщо на початку Страсного тижня по всій країні було холодно та дощило, то до вихідних погода різко зміниться, повітря почне прогріватися, і до Великодня температура в деяких регіонах підніметься до +20 градусів. Також хороша новина — вже завтра надвечір дощі припиняться по всій Україні.

"Повітря в Україні почне прогріватися, а холод відступати, наприкінці тижня, 22-23 квітня, якраз напередодні Великодня", — повідомила у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За інформацією Діденко, 22 квітня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12…+16 градусів. Прохолодно буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині — там повітря прогріється до +8…+13 градусів. У деяких регіонах, зокрема у Києві, ще можливі дощі.

Проте вже із суботи потепління зміцніє. На Великдень в Україні очікується +14…+20 градусів, а у понеділок, 25 квітня, навіть вище.

"Наступний тиждень буде теплим" — резюмує Діденко.

У Києві з 22 квітня почне прокидатися тепло. Протягом дня температура коливатиметься в межах +10…+12 градусів. Можливі дощі. Проте вже до вихідних погода стабілізується. На Великдень у Києві буде +15 і без опадів.

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