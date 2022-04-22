Мадонна была замечена на свидании с тайным незнакомцем (фото)

Недавно певица встречалась с младшим ее на несколько десятков лет танцовщиком.

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63-летняя поп-дива Мадонна сходила на свидание с тайным незнакомцем. Об этом пишет Daily Mail.

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Американская певица вышла в свет в компании загадочного мужчины, личность которого выясняется. Они сходили на романтический ужин в ресторане The Nice Guy в Лос-Анджелесе.

Для вечернего выхода в свет поп-дива выбрала черно-серый мини-комбинезон с глубоким декольте, поверх которого надела теплый горчичный кардиган. Не обошлось и без любимых Мадонной колгот в сеточку. Дополнили образ массивные аксессуары и черные солнцезащитные очки.

Спутник Мадонны был в синем худи и черных прямого кроя порванных джинсах с эффектом "заляпывания".

[ + – ] Мадонна на свидании с тайным незнакомцем

Отметим, что недавно 63-летняя Мадонна встречалась с 27-летним танцовщиком Ахламаликом, за что часто подвергалась критике в Сети от своих подписчиков. Некоторые называли молодого человека седьмым ребенком певицы. Они познакомились во время рабочих моментов, поскольку Ахламалик танцевал в команде Мадонны. Об их романе было известно с декабря 2019 года.

Напомним, ранее подписчики Мадонны обеспокоились тем, где же исчез Ахламалик из соцсетей звезды. Ведь раньше она часто делилась снимками со своим молодым возлюбленным.

Также Фокус писал о том, как 63-летняя Мадонна выглядит без фильтров и макияжа.