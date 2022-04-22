Мадонну помітили на побаченні з таємним незнайомцем (фото)

Нещодавно співачка зустрічалася з молодшим за неї на кілька десятків років танцівником.

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63-річна поп-діва Мадонна сходила на побачення з таємним незнайомцем. Про це пише Daily Mail.

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Американська співачка вийшла у світ у компанії загадкового чоловіка, особистість якого наразі з'ясовується. Вони сходили на романтичну вечерю в ресторані The Nice Guy у Лос-Анджелесі.

Для вечірнього виходу у світ поп-діва обрала чорно-сірий мінікомбінезон із глибоким декольте, поверх якого вдягнула теплий гірчичний кардиган. Не обійшлося і без улюблених Мадонною колгот у сіточку. Доповнили образ масивні аксесуари та чорні сонцезахисні окуляри.

Супутник Мадонни був у синьому худі та чорних прямого крою порваних джинсах з ефектом "заляпування".

[ + – ] Мадонна на побаченні з таємним незнайомцем

Зазначимо, що нещодавно 63-річна Мадонна зустрічалася з 27-річним танцівником Ахламаліком, за що часто піддавалася критиці в мережі від своїх підписників. Дехто називав молодого чоловіка сьомою дитиною співачки. Вони познайомилися під час робочих моментів, оскільки Ахламалік танцював у команді Мадонни. Про їхній роман було відомо з грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше підписники Мадонни занепокоїлись тим, де ж зник Ахламалік із соцмереж зірки. Адже раніше вона часто ділилася знімками зі своїм молодим коханим.

Також Фокус писав про те, як 63-річна Мадонна виглядає без фільтрів та макіяжу.