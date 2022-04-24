Кендалл Дженнер и Хейли Бибер продемонстрировали самые модные прически 2022

Теперь лучшие подруги выглядят как сестры-близнецы.

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Американские модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер посетили мероприятие, посвященное бренду текилы Кендалл 818 Tequila, который она запустила в мае 2021 года. Снимками поделилась владелица вечеринки Кендалл на своей Instagram-странице с 232 млн подписчиков.

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И Кендалл, и Хейли продемонстрировали параллельно еще и самую стильную окраску волос – теплый рыжий оттенок. А дополнил "детский образ" легкий нюдовый макияж.

[ + – ] Кендалл Дженнер и Хейли Бибер на вечеринке

Звездные подруги выглядели практически одинаково, однако одна из клана Кардашьян добавила в свою прическу две маленькие косички, как это раньше делала жена Джастина Бибера.

В комментариях фолловеры американской бизнесвумен заметили поразительное сходство лучших подружек.

"Вау! Вы как сестры!", "Еще одна Кардашьян?", "Невероятно похожи, я не могу оторвать глаз", — комментируют публикацию поклонники 26-летней Кендалл.

[ + – ] Кендалл Дженнер запустила свой бренд текилы в 2021 году

Напомним, стилист волос Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес показал, как сделать идеальный голливудский пучок. Прическа, как у мировых знаменитостей на красных дорожках, делается в домашних условиях за два простые шага.

Также Фокус писал о том, как быстро вернуть к жизни свои волосы и сохранить желательную длину.