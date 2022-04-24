Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер продемонстрували наймодніші зачіски 2022
Тепер найкращі подруги виглядають як сестри-близнючки.
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Американські моделі Кендалл Дженнер та Гейлі Бібер відвідали захід, присвячений бренду текіли Кендалл 818 Tequila, який вона запустила у травні 2021 року. Знімками поділилася власниця вечірки Кендалл на своїй Instagram-сторінці з 232 млн підписників.
Знаменитості обрали для виходу дуже трендову зачіску 2022 — легкі пляжні локони, які є одночасно зручними та стильними.
І Кендалл, і Гейлі продемонстрували паралельно ще й найстильніше фарбування волосся — теплий рудий відтінок. А доповнив "дитячий образ" легкий нюдовий макіяж.
Зіркові подруги виглядали практично однаково, проте одна з клану Кардаш'ян додала до своєї зачіски дві маленькі косички, як це раніше робила дружина Джастіна Бібера.
У коментарях фоловери американської бізнесвумен помітили разючу подібність найкращих подружок.
"Вау! Ви як сестри!", "Ще одна Кардаш'ян?", "Неймовірно схожі, я не можу відірвати очей", — коментують публікацію прихильники 26-річної Кендалл.
Нагадаємо, стиліст волосся Кім Кардаш'ян та Дженніфер Лопес показав, як зробити ідеальний голлівудський пучок. Зачіска, як у світових знаменитостей на червоних доріжках, робиться в домашніх умовах за прості два кроки.
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