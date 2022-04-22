Dj Tapolsky выпустил трек с голосом Алексея Арестовича (видео)
Все средства, собранные с монетизации трека, пойдут на помощь ВСУ.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Украинский диджей Dj Tapolsky (Анатолий Тапольский) выпустил новый трек с голосом советника Офиса Президента Алексея Арестовича. В частности, новый хит выложен на YouTube.
В треке "Відбій тривоги" звучат следующие фразы "главного успокоительного страны": "Внимание, отбой воздушной тревоги", "Можете возвращаться к нормальной жизни" и "Все будет хорошо".
Эти фразы, сказанные голосом советника ОП, используются в популярном приложении "Воздушная тревога", которое извещает украинцев об опасности с неба.
Украинский музыкант отметил, что все деньги от прослушивания нового трека пойдут на помощь одному из подразделений 72 бригады ВСУ, которая держит оборону Киева.
Напомним, украинский певец Макс Барских анонсировал новый трек для украинских солдатов. Сам Макс вступил в ряды Вооруженных Сил и учится военному делу.
Также Фокус писал о перепетом хите украинской певицы Jerry Heil. Автор слов "Охрана отмєна" просит теперь "отмениться" сирену.