Dj Tapolsky выпустил трек с голосом Алексея Арестовича (видео)

Все средства, собранные с монетизации трека, пойдут на помощь ВСУ.

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Украинский диджей Dj Tapolsky (Анатолий Тапольский) выпустил новый трек с голосом советника Офиса Президента Алексея Арестовича. В частности, новый хит выложен на YouTube.

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В треке "Відбій тривоги" звучат следующие фразы "главного успокоительного страны": "Внимание, отбой воздушной тревоги", "Можете возвращаться к нормальной жизни" и "Все будет хорошо".

[ + – ] Новый трек Dj Tapolsky "Відбій тривоги"

Эти фразы, сказанные голосом советника ОП, используются в популярном приложении "Воздушная тревога", которое извещает украинцев об опасности с неба.

Украинский музыкант отметил, что все деньги от прослушивания нового трека пойдут на помощь одному из подразделений 72 бригады ВСУ, которая держит оборону Киева.

[ + – ] Dj Tapolsky (Анатолий Тапольский)

Напомним, украинский певец Макс Барских анонсировал новый трек для украинских солдатов. Сам Макс вступил в ряды Вооруженных Сил и учится военному делу.

Также Фокус писал о перепетом хите украинской певицы Jerry Heil. Автор слов "Охрана отмєна" просит теперь "отмениться" сирену.