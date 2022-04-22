Dj Tapolsky випустив трек із голосом Олексія Арестовича (відео)

Усі кошти, зібрані з монетизації треку, підуть на допомогу ЗСУ.

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Український діджей Dj Tapolsky (Анатолій Тапольський) випустив новий трек із голосом радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Зокрема новий хіт викладено на YouTube.

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У треку "Відбій тривоги" звучать такі фрази "головного заспокійливого країни": "Увага, відбій повітряної тривоги", "Можете повертатися до нормального життя" та "Все буде добре".

[ + – ] Новий трек Dj Tapolsky "Відбій тривоги"

Ці фрази, сказані голосом радника ОП, наразі використовуються в популярному додатку "Повітряна тривога", який сповіщає українців про небезпеку з неба.

Український музикант зазначив, що всі гроші від прослуховування нового треку підуть на допомогу одному з підрозділів 72-ї бригади ЗСУ, яка тримає оборону Києва.

[ + – ] Dj Tapolsky (Анатолій Тапольський)

Нагадаємо, український співак Макс Барських анонсував новий трек для ЗСУ. Сам Макс наразі вступив до лав ЗСУ та навчається військовій справі.

Також Фокус писав про переспіваний хіт української співачки Jerry Heil. Авторка слів "Охрана отмєна" просить тепер "скасуватись" сирену.