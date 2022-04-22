Пасха 2022. Как покрасить пасхальные яйца подручными средствами

Среди самых простых способов окрашивания — кофе, чай, вино и куркума.

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Совсем скоро украинцы отметят светлый праздник Пасхи, и самое время заняться подготовкой главного символа торжества — крашеных яиц. Существуют десятки способов окрашивания пасхальных яиц. Фокус выбрал несколько интересных вариантов, которые порадуют вас результатом.

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Натуральные красители

Экология в тренде, поэтому многие отказываются от искусственных красителей и отдают предпочтения окрашиванию яиц с помощью кофе, чая, отваров из луковой шелухи или куркумы и шафрана. Если вы выбираете натуральные красители, вот несколько советов, чтобы цвет получился насыщенным.

Используйте только белые яйца: на них цвет будет чистым, красивым и достаточно ярким.

После того, как вы сварили яйца, хорошо промойте их в теплой воде с использованием соды, чтобы удалить налет. Затем протрите уксусом, чтобы обезжирить. В таком случае краска ляжет равномерно.

Луковая шелуха

Самый простой, бабушкин способ окрашивания пасхальных яиц — отвар из луковой шелухи. Цвет получится от бледно-желтого до насыщенно-коричневого, в зависимости от времени, которое яйца будут находится в отваре.

Возьмите кастрюлю, налейте туда холодной воды, добавьте 1 ст. ложку уксуса, поместите в кастрюлю луковую шелуху, поставьте на плиту, варите до кипения, выключите плиту и дайте настояться отвару 30-40 минут.

Предварительно сваренные и остывшие яйца поместите в отвар. Включите небольшой огонь и варите от 15-30 минут, пока яйца не станут нужного вам цвета.

Достать их ложкой, остудить под проточной водой.

Если хотите максимально насыщенный и стойкий цвет, оставьте яйца в отваре на всю ночь.

Кофе

Цвет получится от пастельно-бежевого до шоколадного.

Берем 1 чайную ложку с горкой на одно яйцо. Если красите 10 яиц – берете 10 ложек кофе.

В кастрюлю с холодной водой добавляем 1-2 ст. ложки уксуса, добавляем кофе, кипятим на среднем огне около минуты.

Складываем яйца в емкость с кофе, кипятим еще 3-5 минут — получаем нежно-кофейный оттенок.

Если хотим насыщенно-шоколадный цвет, оставляем яйца в отваре на 3-5 часов.

Протираем высохшие яйца подсолнечным или оливковым маслом, чтобы цвет стал еще более ярким.

Вино

Варим яйца в любом красном вине около 25 минут на среднем огне. Для насыщенного цвета можно предварительно добавить 1 ст. ложку уксуса.

Чай каркаде

Цвет получается от бледно-розового до насыщенно-синего.

Берем 1-2 столовых ложки чая каркаде на 0,5 литров воды. Если хотим насыщенный синий цвет, берем 100 грамм каркаде на литр воды.

Завариваем каркаде в кипятке и даем настояться пять-семь минут.

Погружаем яйца в настой на 2-3 минуты для бледно-розового цвета.

Достаем, протираем, смотрим. Если хотим цвет ярче — оставляем яйца в отваре на несколько часов, можно на всю ночь, тогда яйца станут насыщенно-синего или розового цвета, в зависимости от сорта каркаде.

Еще натуральные красители:

Куркума и шафран придадут яркий солнечный цвет. Берем 2 ст. ложки куркумы, заливаем кипятком, добавляем 1 ст. ложку столового уксуса, погружаем яйца, оставляем на 12 часов.

Краснокочанная капуста — синий цвет. Половину кочана нарезаем, заливаем водой, варим 30 минут, в готовый отвар добавляем 1 ст.л. столового уксуса, погружаем предварительно отваренные яйца, оставляем на 12 часов до насышенного цвета.

Корочки апельсина окрасят яйца в золотисто-оранжевый цвет.

Лимонная кожура — можно получить желтые оттенки.

Листья шпината — цвет получится насышенно-зеленый.

Можно также для окрашивая яиц использовать малиновый сок, ягоды черники, голубики, ежевики, клюквы.

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